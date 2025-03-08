T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 08.03.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/252 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/252 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Ataşehir İlçe, FERHATPAŞA Mahalle/Köy, 3525 Ada, 1645 Parsel, Davaya konu, 3525 Ada 1645 parsel 530,00 m2 yüzölçümüne sahiptir. Niteliği ARSA olarak tescillidir. Dava konusu taşınmaz üzerinde prefabrik tarzda taşınabilir 30,40 m2 alanlı yapı bulunmakta olup fiilen Umut Otomotiv ismi ile kamyon / kamyonet alım ve satımı yapılan oto galeri olarak kullanılmaktadır. Mevcut yapının sökülerek taşınabileceğinden değerlemede dikkate alınmamıştır. Davaya konu parselin 18. Sokağa cephesi yaklaşık 12,7 metredir. Diğer taraflardan komşu parsellerle çevrilidir. Parsel, Ataşehir ilçesi içerisinde yer alan sosyal donatılardan faydalanabilecek durumdadır. Bölgede altyapı çalışmaları büyük oranda tamamlanmıştır. Parsel düz bir topografik yapıya sahip olup dikdörtgene benzer bir geometrik şekle sahiptir.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Takdir Olunan Değer: 21.000.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı: 2.100.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu: Davaya konu, 3525 Ada 1645 parsel 530,00 m2 yüzölçümüne sahiptir. Niteliği “ARSA” olarak tescillidir. Dava konusu taşınmaz üzerinde prefabrik tarzda taşınabilir 30,40 m2 alanlı yapı bulunmakta olup fiilen Umut Otomotiv ismi ile kamyon / kamyonet alım ve satımı yapılan oto galeri olarak kullanılmaktadır. Mevcut yapının sökülerek taşınabileceğinden değerlemede dikkate alınmamıştır. Davaya konu parselin 18. Sokağa cephesi yaklaşık 12,7 metredir. Diğer taraflardan komşu parsellerle çevrilidir. Parsel, Ataşehir ilçesi içerisinde yer alan sosyal donatılardan faydalanabilecek durumdadır. Bölgede altyapı çalışmaları büyük oranda tamamlanmıştır. Parsel düz bir topografik yapıya sahip olup dikdörtgene benzer bir geometrik şekle sahiptir.

Adresi: Ferhatpaşa Mahallesi 18. Sokak No:7 2535 Ada1645 Nolu ParselAtaşehir / İSTANBUL

Yüzölçümü: 530,00 m2

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/05/2025 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati: 27/05/2025 - 10:04

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/06/2025 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati: 26/06/2025 - 10:04

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.