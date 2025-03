T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 22.03.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/260 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/260 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Maltepe İlçe, ÇINAR Mahalle/Köy, 15880 Ada, 14 Parsel, 6 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz, Sakızlı Sokağa cephelidir. No: 22 adresindeki bina Bodrum kat + zemin kat + 3 normal katlıdır. Bodrum katta bir daire, zemin kat ve normal katlarda her katta iki daire olmak üzere toplam 9 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina asansörsüzdür ve doğal gaz kombili sistem ile ısınmaktadır. Yaklaşık 26-28 yıllıktır. Keşif günü satışa konu 6 ve 7 no'lu dairelere girilemediği için Anadolu 8. Sulh Hukuk Mahkemesi dosyasında mevcut bilirkişi raporundan ve aynı binadaki 2 ve 3 no'lu dairelerden alınan bilgilere göre; 6 no'lu daire 2. Normal katta, merdivenden çıkılınca sağdaki dairedir. 241 tipinde olan dairenin brüt alanı 95 m2 dir. Dış kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap kapı, pencere doğramaları pvc malzemesindendir. Salon ve oda zeminleri laminat parke kaplama ve ıslak zeminler seramik kaplamadıı Banyoda lavabo ve klozet mevcuttur. Mutfakta mutfak tezgâhı granit, tezgâh altı ve üstü dolapları membran malzemesindendir. Taşınmazın yakın çevresinde 3-4 katlı, konut amaçlı kullanılan yapılaşma söz konudur. Alışveriş, okul, sağlık ocağı/hastane, market banka vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanmaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanan bölgenin ulaşım olanakları mevcuttur. Satış konusu taşınmaz Maltepe Belediyesine 1,6 km, Çınar Mahalle Muhtarlığına 540 m, D- 100 yoluna 430 m, Sabiha Gökçen Havaalanına 16,7 km, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne 12,6 km, Küçükyalı Metro İstasyonuna 430 m, Kadir Has Caddesine 50 m, Bağdat (minibüs) Caddesine 580 m mesafededir.

Adresi : Çınar Mah. Sakızlı Sok. No:22/6 Maltepe / İSTANBUL

Yüzölçümü : 95 m2

İmar Durumu : 40 parselden daimi mürur hakkı vardır. Tapu müdürlüğünden gelen cevabi yazıda; 15880 ada, 14 parsel 6 ve 7 numaralı taşınmazlar üzerinde olduğu belirtilen mürur hakkı beyanı bu taşınmazların geldisi olan taşınmazın 12/11/1953 tarih 3066 yevmiye numaralı ifraz işlemine istinaden derc edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Mürur hakkı lehtarı olan 40 parsel, 17/09/198 tarih 7002 yevmiye ile yola terk olmak suretiyle kapatılmıştır. Şeklinde cevap verilmiştir.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 40 parselden daimi mürur hakkı vardır. Tapu müdürlüğünden gelen cevabi yazıda; 15880 ada, 14 parsel 6 ve 7 numaralı taşınmazlar üzerinde olduğu belirtilen mürur hakkı beyanı bu taşınmazların geldisi olan taşınmazın 12/11/1953 tarih 3066 yevmiye numaralı ifraz işlemine istinaden derc edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Mürur hakkı lehtarı olan 40 parsel, 17/09/198 tarih 7002 yevmiye ile yola terk olmak suretiyle kapatılmıştır. Şeklinde cevap verilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 10:03

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 10:03

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Maltepe İlçe, ÇINAR Mahalle/Köy, 15880 Ada, 14 Parsel, 7 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz, Sakızlı Sokağa cephelidir. No: 22 adresindeki bina Bodrum kat + zemin kat + 3 normal katlıdır. Bodrum katta bir daire, zemin kat ve normal katlarda her katta iki daire olmak üzere toplam 9 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina asansörsüzdür ve doğal gaz kombili sistem ile ısınmaktadır. Yaklaşık 26-28 yıllıktır. Keşif günü satışa konu 6 ve 7 no'lu dairelere girilemediği için Anadolu 8. Sulh Hukuk Mahkemesi dosyasında mevcut bilirkişi raporundan ve aynı binadaki 2 ve 3 no'lu dairelerden alınan bilgilere göre; 7 no'lu daire 2. Normal katta, merdivenden çıkılınca soldaki dairedir. 2+1 tipinde olan dairenin brüt alanı 95 m2 dir. Dış kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap kapı, pencere doğramaları pvc malzemesindendir. Salon ve oda zeminleri laminat parke kaplama ve ıslak zeminler seramik kaplamadır. Banyoda duşakabin, Hilton lavabo ve klozet mevcuttur. Mutfakta mutfak tezgâhı granit, tezgâh altı ve üstü dolapları membran malzemesindendir. Taşınmazın yakın çevresinde 3-4 katlı, konut amaçlı kullanılan yapılaşma söz konudur. Alışveriş, okul, sağlık ocağı/hastane, market banka vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanmaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanan bölgenin ulaşım olanakları mevcuttur. Satış konusu taşınmaz Maltepe Belediyesine 1,6 km, Çınar Mahalle Muhtarlığına 540 m, D- 100 yoluna 430 m, Sabiha Gökçen Havaalanına 16,7 km, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne 12,6 km, Küçükyalı Metro İstasyonuna 430 m, Kadir Has Caddesine 50 m, Bağdat (minibüs) Caddesine 580 m mesafededir.

Adresi : Çınar Mah. Sakızlı Sok. No:22 Kat:2 Daire:7 Maltepe / İSTANBUL

Yüzölçümü : 95 m2

İmar Durumu : Maltepe Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün — E-......2093672 sayılı yazısında; “Maltepe İlçesi, Çınar Mahallesi, 15880 ada, 14 parsel sayılı yer ile ilgili yazınız tetkik edilmiştir. 15880 ada, 14 parsel, 1/1000 ölçekli, 26.02.2007 - 21.05.2008 - 08.10.2010 -13.09.2013 - 16.02.2016 - 21.11.2018 - 24.11.2020 - 18.01.2022 - 26.05.2022 T.T'li Maltepe E-5Güneyi Uygulama İmar Planı'nda 5/A- 4/4 (Ön Bahçe: 5.00 m, Yan Bahçe: 4.00 m çekme mesafeli, Ayrık Nizam 4 Kat) yapılanma şartlarında konut alanında ve kısmen de yolda kalmaktadır. İnşaat istikamet rölövesinde çıkması durumunda, ada içinde kalan kadastral yol fazlası alanlar ile mütala edilmesi gerekmektedir” denilmektedir.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 40 parselden daimi mürur hakkı vardır. Tapu müdürlüğünden gelen cevabi yazıda; 15880 ada, 14 parsel 6 ve 7 numaralı taşınmazlar üzerinde olduğu belirtilen mürur hakkı beyanı bu taşınmazların geldisi olan taşınmazın 12/11/1953 tarih 3066 yevmiye numaralı ifraz işlemine istinaden derc edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Mürur hakkı lehtarı olan 40 parsel, 17/09/198 tarih 7002 yevmiye ile yola terk olmak suretiyle kapatılmıştır. Şeklinde cevap verilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 12:00

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 12:00

12/03/2025(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.