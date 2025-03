T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 29.03.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLUSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2022/290 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/290 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İli, Kadıköy İlçe, SAHRAİCEDİT Mahalle/Köy, 442 Ada, 60 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Satış konusu; Sahrayıcedit Mah., Çamlıpark Sokak Koru Apt. No: 2 Zemin Kat: Da: 2 KADIKÖY- İSTANBUL adresinde, tapuda nitelikli taşınmaz üzerinde B+Z+3 Normal katlı 30 yaş üstü III-B sınıfı asansörsüz bir bina bulunmaktadır. Çamlıpark sokak cepheli bina 14 katlı olup her katta 4 daire konumlanmış toplam 56 daireden oluşan bir apartmandır. Binada çift asansör mevcuttur. Keşif sırasında kapı kapalı olduğundan içeride inceleme yapılamamıştır. Bilgiler, dosyada mevcut rapordan alınmıştır. Daire 3+1 antre, mutfak, wc, banyo bölümlerinden ibarettir Islak alanlar seramik, doğramalar pvc, zemin ahşap parke kaplıdır. Salonda kartonpiye mevcuttur.İsınma merkezi sistemdir.Daire net alanı 97 m2 dir.Ulaşım çok elverişlidir. TEM, E 5, Minübüs yoluna yakın konumdadır.Metroya yürüme mesafesindedir. Çevresinde konut ve işyeri amaçlı kullanımlı yüksek katlı siteler bulunmaktadır. Belediyenin her türlü hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Adresi: Sahrayıcedit Mah. Çamlıpark Sok. Koru Apt. No: 2 Zemin Kat Daire: 2 Kadıköy / İSTANBUL

Yüzölçümü: 97 m2

Arsa Payı: 4/276

İmar Durumu: Kadıköy Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.11.2015 tarih ve 18351 sayılı yazısında ,söz konusu olan 107/2 pafta, 442 ada,60 parsel sayılı taşınmazmı,y, 01.05.2006 Tasdik tarihli ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan notu tadilatlarına göre max.taks 0,35 kaks:2,07 H:sebest vapılanma sartlarırda ayrık nizam konut alanında kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti: 5.250.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/06/2025 - 10:05

Bitiş Tarih ve Saati: 12/06/2025 - 10:05

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/07/2025 - 10:05

Bitiş Tarih ve Saati: 10/07/2025 - 10:05

24/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.