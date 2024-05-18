T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 18.05.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2021/193 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/193 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği: İstanbul İl, Üsküdar İlçe, SELİMİYE Mahalle/Köy, 324 Ada, 10 Parsel, 2 Nolu Bağımsız BölümSöz konusu taşınmazın dosyasında mevcut, Üsküdar Tapu Müdürlüğünün22.12.2022 tarih ve E:7276303 sayılı yazısına ek tapu kaydının incelenmesinde; İstanbul, Üsküdar İlçesi, Selimiye Mahallesi 324 ada 10 parsel sayılı 121,38m2 yüzölçümlü, gayrimenkul üzerinde kurulu bulunan üç katlı üç daireli kargir apartmanın, kat mülkiyetine ayrılmış olan 10/30 arsa paylı 1. kat 2 nolu dairenin tamamının; Mehmet kızı Müzeyyen Şekeradına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir., 121,38 m2 yüzölçümü, 10/30 arsa payı, Selimiye Mahallesi Şerifkuyusu Sokağı No:36 Üsküdar / İSTANBUL adreslidir.DAVA KONUSU TAŞINMAZ VE NİTELİKLERİ: Söz konusu taşınmaz, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Selimiye Mahallesi, Şerifkuyusu Sokağına cepheli ve bu sokaktan36 kapı numarası alan yerde bulunan,betonarme karkas sistemde yapılmış, bodrum+zemin+iki normal KatlıApartmanın 1. kat 2 nolu dairesi olduğu tespit edilmiştir.Taşınmazın 119m Güneyinde Harem İskelesi Caddesi, 205m Doğusunda Harem Sahil Yolu Caddesi, 247m Kuzey-Doğusunda Tıbbiye Caddesi, 332m Selimiye Cami Caddesiyer almaktadır.Yakın çevresinde Harem Otogarı, Harem Feribot İskelesi, Selimiye Cami, Selimiye Orataokulu bulunmaktadır. Taşımazın yerinde incelenmesinde ve ilgili belediyesinde imar dosyasında yapılan incelemede onaylı projeleri incelenmesi sureti ile daire hakkında bilgi edinilmiştir. Onaylı projesinde bodrum+zemin+üç normal katlı bir yapı olup her katta bir daire olduğu görülmüştür. Birinci Kat 2 nolu daire;Buna göre daireye girişte hol, hole açılan salon, mutfak ile bir koridorla iki yatak odası, banyo ve tuvalet mahallerinden ibaret olduğu tespit edilmiştir. Döşemeler ıslak zeminlerde, hol ve mutfakta karo seramik kaplama olup, salon ve diğer odalarda ise parke kaplamadır. Mutfakta tezgâh altı üstü dolapları, banyoda, klozet, lavabo ve duşakabin vardır.Daire net 80m2 yüzölçümlü olup brüt 95m2 yüzölçümlüdür.Bina vasat malzeme ve işçilikte inşa edilmiş olup daire halihazırda boş durumundadır. Daire esaslı bir tadilata ihtiyaç duymaktadır. Bazı odalarda yer döşemeleri zarar görmüş olup tezgah alt ve üst dolapları oldukça eskidir. Bina takriben 51 yıllık bir binadır. Binada su, elektrik, kalorifer tesisatları vardır. Dairelerin ısınma kombi ile sağlanmaktadır. Bina her türlü belediye hizmetlerinden istifade eder konumda olup ulaşımı kolaydır. Bulunduğu semt, semt içindeki yeri, imar durumu, inşa tarzı, hâlihazır vaziyeti, bu civardaki daire alım satım rayiçleri, kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, binanın yıpranma payı, kıymetine etki eden tüm hususlar ile günün iktisadi koşulları da göz önünde bulundurularak, İstanbul, Üsküdar İlçesi, Selimiye Mahallesi 324 ada 10 parsel sayılı 121,38m2 yüzölçümlü, gayrimenkul üzerinde kurulu bulunan üç katlı üç daireli kagir apartmanın, kat mülkiyetine ayrılmış olan 10/30 arsa paylı 1. kat 2 nolu dairenin tamamının; 2.090.000-TL.(ikimilyon doksanbin Türk Lirası) olacağı bilirkişice hesap ve takdir edilmiştir.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler: Tapu kaydında bulunan 04/02/1974 tarih ve 707 yevmiye H.s4449 9511 lira haciz şerhi Üsküdar Vergi Dairesi tarafından konulmuş olup kurum ile satıştan önce yapılan yazışma ile "haciz şerhinin (15/03/2024 tarihli E-35937125-250.04-382995 sayılı yazı cevabı ile) vergi borcuna rastlanılmamıştır" şeklinde cevap verilmiştir.

Takdir Olunan Değer: 2.090.000,00 TL

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Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı: 209.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu: Kıymet takdiri istenen taşınmazın dosyasında mevcut Üsküdar Belediyesi İmar ve Şehircili Müdürlüğünün 26.02.2018 tarih ve E:4582 sayılı imar durumu yazısında, Üsküdar İlçesi, Selimiye Mahallesi, 324 ada 10 parsel 09.06.2006 T.T'Lİ Üsküdar Merkez Bölgesi Uygulama İmar Planında H:12,50m(4 kat) yapılanma şartlarında Konut Alanında, kalmakta olduğu belirtilmektedir.

Adresi: Selimiye Mahallesi Şerifkuyusu Sokağı No:36 Üsküdar / İSTANBUL

Yüzölçümü: 121,38 m2

Arsa Payı: 10/30

Kıymeti: 2.090.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 23/07/2024 - 10:05

Bitiş Tarih ve Saati: 30/07/2024 - 10:05

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/08/2024 - 10:05

Bitiş Tarih ve Saati: 02/09/2024 - 10:05

02/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.