T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 13.12.2024 - 00:01

T.C. İSTANBULBANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2024/7369 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/7369 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

1.600.000,00 TL 1 Taşıt 34GAU583 Plakalı, 2020 Model, HYUNDAI Marka, TLE Tipli, D4FELZ297196 Motor

No'lu, TMAJ3817GLJ17 ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 14:48 / Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 14:48

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 14:48 / Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 14:48

11/12/2024 (İİK m.114/4)