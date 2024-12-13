T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İSTANBULBANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2024/7369 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/7369 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.600.000,00 TL 1 Taşıt 34GAU583 Plakalı, 2020 Model, HYUNDAI Marka, TLE Tipli, D4FELZ297196 Motor
No'lu, TMAJ3817GLJ17 ...
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 14:48 / Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 14:48
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 14:48 / Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 14:48
11/12/2024 (İİK m.114/4)