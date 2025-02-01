T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 01.02.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ'NDEN

2024/8130 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8130 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.600.000,00 1 Taşıt 34DAN514 Plakalı , 2020 Model , MERCEDES-BENZ Marka , VİTO TOURER Tipli , 65492080859177 Motor No'lu ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 13:39

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 13:39

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 13:39

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 13:39

29/01/2025(İİK m.114/4)