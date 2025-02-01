T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 01.02.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ'NDEN

2024/7972 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/7972 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.150.000,00 1 Taşıt 41YP130 Plakalı , 2016 Model , NISSAN Marka , QASHQAI 1.6 DCI PLA.PRE.XTRON Tipli , R9MA410C173218 M ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 13:47

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 13:47

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 13:47

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 13:47

29/01/2025(İİK m.114/4)