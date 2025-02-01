T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ'NDEN
2024/7972 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/7972 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.150.000,00
1
Taşıt
41YP130 Plakalı , 2016 Model , NISSAN Marka , QASHQAI 1.6 DCI PLA.PRE.XTRON Tipli , R9MA410C173218 M ...
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 13:47
Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 13:47
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 13:47
Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 13:47
29/01/2025(İİK m.114/4)