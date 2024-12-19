T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ

Yayınlanma: 19.12.2024 - 00:01

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ'NDEN

Esas : 2023/30

Karar : 2024/2356

İstanbul Anadolu 16 Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2015/462 Esas 2020/205 Karar sayılı dosyasında yapılan istanaf talebi üzerine Dairemizin 2023/30 Esas sırasına kaydı yapılan dosyada;

HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan gerekçelerle;

Davacı vekilinin istinaf başvurusunun HMK'nın 353/1.b.1 maddesi uyarınca esastan reddine,

Harçlar Kanunu uyarınca karar tarihinde yürürlükte bulunan (1) Sayılı Yargı Harçları Tarifesine göre alınması gereken 427,60-TL istinaf karar harçtan peşin alınan 59,30-TL istinaf karar harcın mahsubu ile bakiye 368,30-TL istinaf karar harcın davacıdan tahsili ile Hazineye gelir kaydına, Temyiz edilmediği takdirde HMK'nın 359/4 maddesi uyarınca harç tahsil müzekkeresinin İlk Derece Mahkemesince yazılmasına,

İstinaf başvuru giderlerinin istinafa başvuran üzerinde bırakılmasına,

Duruşma açılmadığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda HMK'nın 361/1maddesi uyarınca tebliğden itibaren iki (2) haftalık yasal süre içerisinde temyiz yasa yolu açık olmak üzere 23/10/2024 tarihinde oy birliği ilekarar verildiği, verilen karara karşı davacılar Hatice Özyürek, Samet Batıkaan Özyürek ve Serkan Özyürek vekilleri Av.İrem Yiğit Öztürk tarafından 02/12/2024 tarihli dilekçe ile temyiz talebinde bulunulduğu,

Davalılardan Hüseyin ÖZYÜREK'e karar ilamı ve temyiz dilekçesinin tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/12/2024