Yayınlanma: 10.04.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/2609 Esas

KARAR NO: 2024/2772

Silivri 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/81 Esas ve 2022/127 Karar sayılı dosyasında yapılan istinaf talebi üzerine Dairemizin 2022/2609 Esas sırasına kaydı yapılan dosyada;

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçelerle;

A- Davacı vekilinin istinaf başvurusunun 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/(1)-b-2maddesi gereğince kabulüne,

B- Silivri 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 31/03/2022 tarihli 2020/81 Esas ve 2022/127 Karar sayılı kararının yukarıda açıklanan nedenlerle KALDIRILMASINA,

1- Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan davanın KABULÜNE,

a)- Dava konusu İstanbul ili, Silivri ilçesi, Değirmenköy Mahallesi 214 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın davalı Sönmez Arslan adına tapu kaydının iptali ile davacı Serpil Gül adına tapuya KAYIT VE TESCİLİNE,

b)- İİK 28.Madde uyarınca ilgili tapu müdürlüğüne yazı yazılmasına,

4- Harçlar Kanununa göre keşfen belirlenen taşınmaz değeri üzerinden alınması gereken ?27.324.00-TLharçtan 853,88-TL peşin harç ve 6.000,00-TL tamamlama harcı toplamı 6.853,88-TL harcın mahsubu ile bakiye ?20.470,12?-TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen TAHSİLİ ile HAZİNEYE İRAT KAYDINA, harç tahsil müzekkeresinin karar temyiz edilmediği takdirde İlk Derece Mahkemesince, temyiz edildiği takdirde Dairemizce yazılmasına,

5- Karar tarihinde yürürlüktebulunan AAÜT uyarınca keşfen belirlenen dava değeri (400.000,00-TL) üzerinden davacı lehine belirlenen 64.000,00TL nispi vekalet ücretinindavalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili iledavacıya verilmesine,

6- Davacı tarafından yapılan 54,40-TLbaşvurma, 853,88-TL peşin harç, 6.000,00-TL tamamlama harcı, 419,90TL keşif harcı,bilirkişi ücreti, keşif yol masrafı, posta ve tebligat masrafları 2.167,65?-TL olmak üzere toplam ?9.495,83?-TL yargılama giderinin müştereken ve müteselsilen davalılardan tahsili iledavacıya verilmesine

7- Davalılar tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendileri üzerlerinde bırakılmasına,

8- Bakiye gider ve delil avansının karar kesinleştiğindetalep halinde taraflara iadesine,''

C- Davacı tarafın istinaf talebi kabul edildiğinden peşin yatırıldığı anlaşılan 80,70-TL istinaf karar harcının talep halinde davacıya iadesine,

D- Davacı tarafça yapılan istinafa başvurma harcı 220,70-TL, posta-basın ilan ve tebligat masrafları 4.021,43-TL olmak üzere toplam ?4.242,13?-TL istinaf yargılama giderinin müştereken ve müteselsilen davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

E- Duruşma açılmadığından davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda HMK 361/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren iki (2) haftalık yasal süre içerisinde temyiz yasa yolu açık olmak üzere 05/12/2024 tarihinde oy birliği ile karar verildiği, davalılardan Haci TÜRKEN'e karar ilamı tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 26/03/2025