Yayınlanma: 08.05.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. CEZA DAİRESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/3553

KARAR NO: 2025/378

Lüleburgaz 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 27.06.20249 tarih 2023/415 Esas, 2024/393 Karar sayılı kararı ile Katılan Kaya Gecü'nün "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan Beraatine, Katılan Sanık Hacı Emin KOCA'nın Katılan sanık Sibel Hasırcılar Gülerçe'ye yönelik "Mala Zarar Verme" suçundan Mahkumiyetine, Katılan sanık Sibel Hasırcılar Gülerçe'nin "6136 Sayılı Yasaya Muhalefet " suçundan Hükmün açıklanmasının Geri Bırakılmasına, Katılan Sanık Sibel Hasırcılar Gülerçe'nin "Mala Zarar verme suçundan mahkumiyetine", Katılan Sanık Kaya Gecü'nün Katılan Sanık Hacı Emin Koca'ya yönelik "Tehtid" suçundan beraatine, Katılan Sanık Kaya Gecü'nün Katılan Sanık Hacı Emin Koca'yı Kasten Yaralamaya Teşebbüs suçundan Beraatine, Katılan sanık Kaya Gecü'nün Katılan sanık Hacı Emin Koca'ya yönelik "Mala Zarar Verme" suçundan beraatine, Katılan Sanık Hacı Emin Koca'nın Mağdur Nükhet Kılıç'a ve Katılan Sanık Sibel Hasırcılar Gülerçe'ye yönelik "Tehtid" suçundan Mahkumiyetine ve Katılan Sanık Sibel Hasırcılar Gülerçe'nin Katılan sanık Hacı Emin Koca'ya yönelik tehtid suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği, verilen hükümlere karşı sanık tarafından istinaf talebinde bulunulduğu, Dairemizin 20.01.2025 tarih 2024/3553 Esas, 2025/378 Karar sayılı kararı ile Katılan Kaya Gecü'nün "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan Beraatine, Katılan Sanık Hacı Emin KOCA'nın Katılan sanık Sibel Hasırcılar Gülerçe'ye yönelik "Mala Zarar Verme" suçundan Mahkumiyetine, Katılan sanık Sibel Hasırcılar Gülerçe'nin "6136 Sayılı Yasaya Muhalefet " suçundanHükmün açıklanmasının Geri Bırakılmasına,Katılan Sanık Sibel Hasırcılar Gülerçe'nin "Mala Zarar verme suçundan mahkumiyetine"yönelik kararlar yönünden Sanık Hacı Emin Koca'nın istinaf başvurusunun Reddine karar verildiği, dairemiz kararının bu kararlar yönünden itiraza tabi karar olduğu , Katılan Sanık Hacı Emin KOCA'ya tüm aramalara rağmen ulaşılamaması nedeniyle Dairemiz kararının tebliği mümkün olmamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde günlük olarak yayınlanan ve tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş SAYILACAĞINA, bu tarihten itibaren İKİ HAFTA içerisinde hükmü veren Dairemize bir dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatmak veya bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi ya da Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286/1. maddesi uyarınca İTİRAZ kanun yasa yoluna başvurabileceği hususu İLAN OLUNUR. 02.05.2025