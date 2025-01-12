Yayınlanma: 12.01.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 25. CEZA DAİRESİ'NDEN

ESAS NO :2024/1372

KARAR NO :2024/1323

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 05/04/2024 tarih 2023/446 Esas, 2024/169 Karar sayılı kararı ile sanık Sultan Ahmet Lata hakkında mağdur Sidra'ya karşı "Nitelikli Çocuğun Cinsel İstismarı ve Cebir Veya Tehdit Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçu ile mağdur Luceyin'e karşı "Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçundan mahkumiyetine karar verildiği, yine aynı kararda sanık hakkında mağdur Luceyin'e karşı "Sarkıntılık Boyutunda Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan ise beraatine karar verildiği, verilen hükümlere karşı sanık müdafii, Cumhuriyet Savcısı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili tarafından istinaf talebinde bulunulduğu, Dairemizin 26/06/2024 tarih 2024/1372 Esas, 2024/1323 Karar sayılı kararı ile istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği, dosyada müşteki olarak bulunan Sultan Ahmet ve Rana kızı, 2009 İdlip doğumlu Luceyin Sultan Lata'ya tüm aramalara rağmen ulaşılamaması nedeniyle Dairemiz kararının tebliği mümkün olmamıştır.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde günlük olarak yayınlanan ve tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş SAYILACAĞINA, bu tarihten itibaren İKİ HAFTA içerisinde hükmü veren Dairemize bir dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatmak veya bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi ya da Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286/1. maddesi uyarınca Yargıtay TEMYİZ kanun yasa yoluna başvurabileceği hususu İLAN OLUNUR.09/01/2025