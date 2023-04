T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 25. CEZA DAİRESİ'NDEN

Yayınlanma: 27 Nisan 2023

ESAS NO: 2021/875

KARAR NO: 2021/2080

SUÇ: Çocuğu Cinsel Amaçla Özgürlüğünden Yoksun Kılmaya Teşebbüs Ve Çocuğun Zincirleme Olarak Cinsel İstismarı

SANIK: KENAN NAĞIBEY, Aftandil ve Zemine oğlu, 04/01/1993 doğumlu.

MAĞDUR: MELEYKE BABAZEDE, Mahammad ve Ruxsare kızı, 03/01/2005 doğumlu

MÜŞTEKİ: MAHAMMED BABAYEV,Hüseyin ve Qenife oğlu, 30/06/1972 doğumlu, (Yabancı Kimlik No: 99858279164)

Sanık hakkında mağdura yönelik işlediği iddia olunan suçlardan cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığı, yapılan yargılaması sonucunda ilk derece mahkemesince sanığın atılı suçlardan beraatine karar verildiği, karara yönelik mağdur vekili Av. Dilan Dicle Eraslan Doğan ve katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili Av. Büşra Öztürk tarafından yapılan başvurular üzerine Dairemizin 10/11/2021 tarih 2021/875 Esas, 2021/2080 Karar sayılı kararı ile istinaf başvurularının esastan reddedildiği ve Dairemizin kararına yönelik mağdur vekili ile katılan kurum vekili tarafından temyiz başvuruları üzerine dosya temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderilmiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 05/04/2023 tarih 9-2023/26549 sayılı yazısı ile "...Mağdure Meleyke Babazade'nin suç tarihinde on beş yaşından küçük olup halen on beş yaşını ikmal ettiği, gerek ilk derece mahkemesi gerekse Bölge Adliye Mahkemesindeki yargılama sırasında dinlenilmeyip yokluğunda verilen karar ve yaş küçüklüğü nedeniyle atanan vekilden de haberdar olmadığı, buna göre hak kaybına yol açılmaması adına adı geçen mağdureye yokluğunda verilen ilk derece mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi kararları "Yokluğunuzda verilen kararın tarafınıza yaş küçüklüğü nedeniyle atanan vekil tarafından temyiz edilmesi nedeni ile tebliğ tarihinden itibaren on beş günlük süre zarfında bizzat veya en yakın mahkeme aracılığı ile vekilinizin temyiz istemine muvafakat edip etmediğinizin bildirilmesi, aksi halde muvafakat etmemiş sayılacağınız ihtar olunur" şerhinin tebliğ edilmesi istemiyle dosya Dairemize iade edilmiş, iade yazısında belirtilen hususların ikmaline yönelik olarak dosyanın mağduruna tüm aramalara rağmen ulaşılamamış olup ikametgahları, meskenleri veya iş yerleri de tespit edilememiştir. Bu nedenlerle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iade yazısına konu hususların tebliği gerektiğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren on beş günlük süre zarfında "Yokluğunuzda verilen kararın tarafınıza yaş küçüklüğü nedeniyle atanan vekil tarafından temyiz edilmesi nedeni ile tebliğ tarihinden itibaren on beş günlük süre zarfında bizzat veya en yakın mahkeme aracılığı ile vekilinizin temyiz istemine muvafakat edip etmediğinizin bildirilmesi, aksi halde muvafakat etmemiş sayılacağınız, yine aynı süre içerisinde Dairemizce verilen istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin karara karşı hükmü veren Dairemize bir dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatmak veya bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi ya da Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek, ilgilinin cezaevinde bulunması halinde Ceza İnfaz Kurumu ve Tutukevi Müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 286/1. maddesi uyarınca Yargıtay temyiz kanun yoluna başvurabileceğiniz ilan olunur. 24/04/2023