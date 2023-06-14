T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 37. HUKUK DAİRESİ

Yayınlanma: 14 Haziran 2023

Sayı: 2021/137 Esas 17/04/2023 KARAR NO: 2022/474

Davacı Maliye Hazinesi ile Davalılar Abdullah Halit Paşmakçıoğlu, Ahmet Çoşkun Paşmakçıoğlu, Necmettin Keskinkılıç vd. arasında dairemizde görülmekte olan Kadastro davası nedeniyle;

Davalılar Ahmet Çoşkun PAŞMAKÇIOĞLU ile Necmettin KESKİNKILIÇ tüm aramalara rağmen bulunamadığından, adı geçen davalılara gerekçeli kararın ve temyiz dilekçesininilanen tebliğine karar verilmiş olup,

HÜKÜM:

1- İstanbul Kadastro Mahkemesi'nin2013/41 Esas ve 2018/23Karar sayılı kararında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesi bakımından usul ve esas yönünden yasaya aykırı bir durum bulunmamasına göre, Maliye Hazinesi vekilinin istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan REDDİNE,

2- Maliye Hazinesi harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

3- Taraflarca yatırılan gider avanısından kullanılmayan kısmın HMK'nın 333.maddesi gereği yatıran tarafa iadesine,

Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda 01/03/2022 tarihinde tarafların yokluğunda oy birliği ile kararın taraflara tebliğinden itibarin 2 haftalık süre içerisinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verilmiş olan gerekçeli kararın ve Davacı Maliye Hazinesi vekili Av. Ergin TAŞKIN'ın 12/04/2022 tarihli temyiz dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere tebligat yapılamayan Davalılar Ahmet Çoşkun PAŞMAKÇIOĞLU ile Necmettin KESKİNKILIÇ'a İLANEN tebliğ olunur.