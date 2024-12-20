T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. HUKUK DAİRESİ

Yayınlanma: 20.12.2024 - 00:01

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. HUKUK DAİRESİNDEN

ESAS NO: 2024/1705 Esas

KARAR NO: 2024/1221

Davacılar SERPİL DUDAROĞLU, SİBEL ŞİŞMAN aleyhine dairemizde görülen Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan inceleme sonunda;

Davacılar Serpil Dudaroğlu ve Sibel Şişman tarafından davalılar Rahmi Aydın vd. hakkında açılan tapu iptali ve tescil davasında karar ilamının ve temyiz dilekçesinin yapılan tüm yazışma ve aramalara rağmen açık kimlik ve adres bilgileri tespit edilemeyen davalılardan Rahmi Aydın ile Şükrü Küçükargün'e ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

"HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda izah edildiği üzere;

Gebze 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 14/02/2018 tarih ve22018/143 Esas 2018/132 Karar sayılı kararı usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşıldığından davacı Serpil Dudaroğlu vekilinin istinaf başvurusunun 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/1-b/1.maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE" karar verildiği ve karar ilamının davacı vekili tarafından temyiz edildiğinin Rahmi Aydın ile Şükrü Küçükargün'e karar ilamı ile temyiz dilekçesinin tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.29/11/2024