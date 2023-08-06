T.C. İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 06 Ağustos 2023

TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 116. Maddesine istinaden araçların Tescil Plakalarına düzenlenerek tebligata çıkarılan ve çeşitli nedenlerle muhataplarına tebliğ edilemeyen Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları;

1. C Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 23/02/2023 ile 19/06/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 18/07/2023 ile 17/08/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü C Bölgesi Trafik Denetleme Ekipler Amirliği (Özgürlük Parkı Yanı Selamiçeşme-Kadıköy/İSTANBUL) adresinde;

2. B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 25/01/2023 ile 08/07/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 17/07/2023 ile 16/08/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği (Gayrettepe) adresinde;

3. B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 23/03/2023 ile 12/07/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 24/07/2023 ile 23/08/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği (Gayrettepe) adresinde;

4. Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından 01/12/2021 ile 12/07/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 01/08/2023 ile 31/08/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü adresinde;

5. C Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 14/12/2022 ile 05/07/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 26/07/2023 ile 25/08/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü C Bölgesi Trafik Denetleme Ekipler Amirliği (Özgürlük Parkı Yanı Selamiçeşme-Kadıköy/İSTANBUL) adresinde;

6. Çevreyolları Trafik Ekipler Amirliği tarafından 02/05/2023 ile 21/07/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 02/08/2023 ile 02/09/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü (Çevreyolları) adresinde;

7. C Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 13/06/2022 ile 03/07/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 01/08/2023 ile 31/08/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü C Bölgesi Trafik Denetleme Ekipler Amirliği (Özgürlük Parkı Yanı Selamiçeşme-Kadıköy/İSTANBUL) adresinde;

8. B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 26/02/2023 ile 20/07/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 31/07/2023 ile 30/08/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği (Gayrettepe) adresinde;

Liste olarak askıya asılmıştır. Tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur.