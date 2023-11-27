T.C. İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
İLANEN TEBLİĞ
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 116. Maddesine istinaden araçların Tescil Plakalarına düzenlenerek tebligata çıkarılan ve çeşitli nedenlerle muhataplarına tebliğ edilemeyen Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları;
- B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 21/02/2023 ile 19/10/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 30/10/2023 ile 29/11/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği (Gayrettepe) adresinde;
- A Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 05/07/2023 ile 18/10/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 30/10/2023 ile 29/11/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü A Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği (Demirciler Sitesi 4. Yol Zeytinburnu/İSTANBUL) adresinde;
- C Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 09/06/2023 ile 13/10/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 27/10/2023 ile 26/11/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü C Bölgesi Trafik Denetleme Ekipler Amirliği (Özgürlük Parkı Yanı Selamiçeşme-Kadıköy/İSTANBUL) adresinde;
- Çevreyolları Trafik Ekipler Amirliği tarafından 25/02/2023 ile 16/10/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 30/10/2023 ile 30/11/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü (Çevreyolları) adresinde;
- B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 28/08/2023 ile 03/11/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 13/11/2023 ile 13/12/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği (Gayrettepe) adresinde;
- A Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 02/01/2023 ile 31/10/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 13/11/2023 ile 13/12/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü A Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği (Demirciler Sitesi 4. Yol Zeytinburnu/İSTANBUL) adresinde;
- Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından 17/01/2023 ile 01/11/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 09/11/2023 ile 09/12/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü adresinde;
- C Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 18/06/2023 ile 16/10/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 03/11/2023 ile 03/12/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü C Bölgesi Trafik Denetleme Ekipler Amirliği (Özgürlük Parkı Yanı Selamiçeşme-Kadıköy/İSTANBUL) adresinde;
- İstatistik ve Bilgi İşlem Büro Amirliği tarafından 01/10/2023 ile 31/10/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 01/11/2023 ile 30/11/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü (Gayrettepe) adresinde;
- B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 03/09/2023 ile 09/11/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 20/11/2023 ile 20/12/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği (Gayrettepe) adresinde;
- C Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 18/06/2023 ile 19/10/2023 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 10/11/2023 ile 10/12/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü C Bölgesi Trafik Denetleme Ekipler Amirliği (Özgürlük Parkı Yanı Selamiçeşme-Kadıköy/İSTANBUL) adresinde;
Liste olarak askıya asılmıştır. Tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur.
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