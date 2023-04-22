T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2022/990 TLMT.

Yayınlanma: 22 Nisan 2023

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/990 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı: İSTANBUL İl, ŞİŞLİ İlçe, MECİDİYEKÖY Mahalle/Mevki, 2525 Ada No, 5 Parsel No, 268/10452 Arsa Payı, 2.670,00 Yüz Ölçümlü, Büro Nitelikli 4.Kat-15 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.

Adresi: Kuştepe (Tapuda: Mecidiyeköy) Mahallesi, Leylak 1 Sokak, No: 3 Şişli / İSTANBUL

Kıymeti: 5.200.000,00 TL KDV Oranı: %18

Artırma Bilgileri

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 10/07/2023 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati: 17/07/2023 - 15:00

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 10/08/2023 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati: 17/08/2023 - 15:00

14/04/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.