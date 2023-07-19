T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/507 TLMT.

Yayınlanma: 19 Temmuz 2023

Örnek No: 55*

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/507 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İl, Beyoğlu İlçe, HACIAHMET Mahalle/Köy, 1196 Ada, 7 Parsel, 54,85 m2 yüzölçümü, 20/100 arsa payılı ZEMİN KAT 1 NOLU Nolu Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir. DÜKKAN-DEPO vasıflı taşnımaz, zemin kat, 1 nolu bağımsız bölüm, bodrum kat, giriş kat ve 5 normal katlı binanın yol seviyesindeki giriş katında bulunmaktadır. Dükkanın binadan bağımsız ayrı bir girişi bulunmaktadır. Dükkanın deposu bulunmaktadır. Dükkanın giriş katında giriş, oda, banyo*wc, ve açık mutfak bulunmaktadır. Yerinde yapılan ölçümde giriş katının yaklaşık 40 m2 alana sahip olduğu görülmüştür. Dükkanın içinden merdiven ile inilen ve tek bölümden oluşan bir deposu bulunmaktadır. Yerinde yapılan ölçümde depo alanının yaklaşık 15 m2 alana sahip olduğu görülmüştür. Taşınmazın bakımsız olduğu görülmüştür. Taşınmazın elektrik, Su ve doğalgaz tesisatı mevcuttur. Adres: Hacıahhmet Mahallesi, Ali Ağa Sokak No 21 Umut Apartmanı Zemin KatBeyoğlu / İSTANBUL

İmar Durumu: İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Hacıahmet mahallesi, 1196 ada, 7 parsel sayılı yer 28.11.2002 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Dolapdere Piyalepaşa Bulvarları Uygulama İmar Planında ve 02.02.2013 tasdik tarihli Plan Notu Tadil Planında, meri plan ve yönetmelik şartlarına göre H:4 kat (bina yüksekliği 14,50 metreyi aşamaz) irtifalı, Konut + Ticaret (K+T) alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 1.100.000,00 TL KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: 04/06/1986 tarihli yönetim planı bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 25/08/2023 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati: 01/09/2023 - 10:40

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 25/09/2023 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati: 02/10/2023 - 10:40

05/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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