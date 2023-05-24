T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 24 Mayıs 2023

Örnek No: 55*

2022/712 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/712 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı ve Özellikleri: İstanbul İl, Beyoğlu İlçe, GÜMÜŞSUYU Mahalle/Köy, KAZANCI YOKUŞU Mevkii, 739 Ada, 8 Parsel, BODRUM KAT 1 NOLU Nolu Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir. Yerinde yapılan incelemede MD Kumpir Waffle adıyla Tatlı Dükkanı olarak işletilen taşınmazın plan itibariyle 4,10m. cepheli, 5,80 m. derinlikte, 23,76 m2 net alana sahip olduğu tespit edilmiştir. Binadan bağımsız kırma ahşap kapısı bulunan vitrini boydan boya ahşap ve camdır. Girişi yol kotundan üst tarafı bir basamak aşağıda, eğimden dolayı alt tarafı düz ayakla imkan dahilindedir. Taksim Meydanı'na yakın mevkide, Kazancı yokuşunda yer almaktadır. Arka kısmına tezgah ve mutfak kısmı bulunmakta olup, havalandırma, ocak, izgara, soğutucu makineleri monte edilmiştir.Küçük bir tuvaleti ve lavabosu vardır. Bina 2003 yılında inşa edilmiştir.

Adresi: Gümüşsuyu Mahallesi, Kazancı Yokuşu Sokak No: 19 K: Bodrum D: 1Beyoğlu / İSTANBUL

İmar Durumu: Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi, 739 ada 8 parselin, 21.12.2010 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli, Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, H:15,50 m irtifalı, 29 parselle tevhid şartlı, bitişik nizam, Konut + Ticaret (KT) alanında kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti: 1.720.000,00 TL

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: 15/07/2003 tarihli yönetim planı beyanı bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/07/2023 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati: 18/07/2023 - 10:40

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/08/2023 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati: 18/08/2023 - 10:40

11/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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