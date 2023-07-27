T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 27 Temmuz 2023

Örnek No:55*

2023/331 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/331 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İli, Fatih İlçesi, Şehremini (Kayden: Denizabdal) Mahallesi, Ahmet Vefikpaşa Caddesinde, tapunun 1707 ada, 25 parsel numarasında kayıtlı ve Ahmet Vefikpaşa Caddesinden 52 dış kapı numarası alan 227,40m2 miktarlı kayden: arsa, mahallen: kargir Çınar Apartmanının 360/2000 hissesidir. Söz konusu binanın bodrum katında depo, bina ana girişinin de yer aldığı zemin katında halen market olarak kullanılan işyeri, normal katlarında ikişer daire, çekme katta bir daire mevcut, bina zeminde 205m2 alana sahip, kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı 1150m2 civarında, normal kat daireleri brüt 105m2 alana sahiptir. Ana binada çekme katta yer alan, hol, 4 oda, salon, mutfak, banyo- WC ve teras mahallerinden ibaret, takribi 200m2 kapalı alanlı dairedir. Adresi: Şehremini (Kayden: Denizabdal) Mahallesi, Ahmet Vefikpaşa Caddesi, Çınar Apartmanı No:52 Fatih / İSTANBUL

İmar Durumu: Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, 3.Derece Koruma Bölgesinde, Konut+ Ticaret Alanında kalmakta olup H:9.50mt irtifa almaktadır.

Kıymeti: 3.014.820,00 TL (360/2000 Hisse) KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Yeditepe Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi'nin "İskan Harcı Kesilmiştir" beyanı vardır (04/03/2019 T. Ve 5165 Y.) Aile konutu şerhi vardır. (14/04/2022 T. Ve 15620 Y.)

Artırma Bilgileri

1. ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati: 15/09/2023 - 11:20

Bitiş Tarih ve Saati: 22/09/2023 - 11:20

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/10/2023 - 11:20

Bitiş Tarih ve Saati: 20/10/2023 - 11:20

20/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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