T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 24 Eylül 2023

Örnek No: 55*

2022/1334 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1334 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Sururi Mehmet Efendi Mahallesi, Keramet Sokakta, tapunun 847 ada, 5 parsel numarasına kayıtlı ve Keramet Sokaktan 29 dış kapı numarası alan 73,00m2 alana sahip Kargir Apartman vasıflı taşınmazın 1/2 hissesi niteliğindedir. Adres: Sururi Mehmet Efendi Mahallesi, Keramet Sokak, No: 29Beyoğlu / İSTANBUL

Kıymeti: 1.550.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati: 28/11/2023 - 13:40

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 15/12/2023 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati: 22/12/2023 - 13:40

21/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.