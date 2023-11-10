T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 10 Kasım 2023

Örnek No:55*

2022/1548 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1548 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İl , Kağıthane İlçe , Mecidiyeköy Mahallesi , 9002 Ada No , 3 Parsel No , 1544550/14194000 Arsa Payı , 212,91m2 Yüz Ölçümü ,Ana Taşınmaz Niteliği Arsa, Bağımsız Bölüm Niteliği Çatı Piyesli Konut, 3. Normal Kat 16 Bağımsız Bölümün Tamamı

Adresi: Merkez (Hürriyet) Mahallesi Boyabat Sokak Dış Kapı No:43 İç Kapı No:16 Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti: 1.700.000,00 TL KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/01/2024 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati: 19/01/2024 - 11:50

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 16/02/2024 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati: 23/02/2024 - 11:50

07/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.