T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 24.01.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/1049 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1049 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Karadolap Mahallesi, Direk sokağa ve Arka Sokağa cepheli, tapunun 243 ada, 28 parsel numarasında kayıtlı, Arka Sokaktan, 9-11 kapı numarası almakta olan bina dahilinde, tapunun 890,13 m² miktarlı Kat mülkiyeti tesisli, On Katlı Betonarme Apartman ve Arsası vasıflı ana taşınmazda kain, 3672000/115016960 arsa paylı, 1.Normal Kat, (6) bağımsız bölüm nolu dairenin tamamıdır. Adres: Karadolap Mahallesi, Direk Sokak, No: 9-11, 1. Kat, D:6Eyüp / İSTANBUL

Kıymeti: 3.000.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: 6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır beyanı vardır. (11/06/2014 Tarih- 11203 Yevmiye ve 11/12/2014 Tarih- 23406 Yevmiye)

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/04/2024 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati: 29/04/2024 - 14:01

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 15/05/2024 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati: 22/05/2024 - 14:01

19/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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