T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 17.03.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2022/1215 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1215 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İl, EyüpSultan İlçe, Ramicuma Mahalle, Talimhane Mevkii, 211 Ada No, 57 Parsel No , 853,28 m² Yüz Ölçümü, Bağımsız Bölüm Nit. Beş Dükkanı Olan Kargir Ev Ve Depo Ve Dört Adet Kargir Dükkan Olan Taşınmazın Borçluya Ait 2/5 Hissesi. Adresi : Ramicuma Mah. Talimhane Cad. Kucur Plaza, Dış K.No:13 Eyüp / İSTANBUL

Kıymeti: 39.200.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/05/2024 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati: 06/06/2024 - 14:30

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 27/06/2024 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati: 04/07/2024 - 14:30

04/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.