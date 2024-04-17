T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 17.04.2024 - 00:00

2023/133 ESAS

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE YAPILAN İCRA TAKİPLERİNDE İCRA EMRİNİN VE TAŞINMAZIN BİLİRKİŞİ RAPORU

İLANEN TEBLİĞİ

ALACAKLI: AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ, 11******27 Vergi Nolu,

VEKİLİ: Av. Cenk Bektaş

BORÇLU: ÇINARLAR OTO KİRALAMA PETROL ÜRÜNLERİ VE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 25******80 Vergi Nolu,

1561 Sok. No:18 Çınarlı Konak/İzmir Konak / İZMİR

TAKİPLE İSTENEN ALACAK: 45.000,00 TL (FAİZ VE MASRAFLAR HARİÇ)

İPOTEKLİ GAYRİMENKUL: İzmir Karabağlar İlçesi 41291 Ada 2 Parsel ve İzmir Karabağlar İlçesi 41290 Ada 7 Parsel

İpoteğin paraya çevrilmesine ilişkin takip dosyamızdan örnek 9 icra emri muhattap borçlunun yukarıda yazılı adresini tebliğe gönderilmiş bila tebliğ iade gelmiştir.

Alacaklı borçlunun başkaca adreslerini bildirmemiş, MERSİS vasıtasıyla yapılan tahkikata netice alınamamış, başkaca adrese ulaşılamamıştır.

Örnek 9 İpoteğin paraya çevrilmesine ilişkin icra emrinin ve ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Kanuni 30 gün süreye 15 gün ilave edilerek ilanın gazetede neşir tarihinden itibaren 45 gün içerisinde yukarıda belirtilen borcu ödemeniz, bu süre içinde borç ödenmez veya tetkik merciinden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmezse alacaklının yukarıda açık tapu kaydı yazılı ipotekli taşınmazın satışını isteyebileceği ihtar ve tebliğ olunur.

Ayrıca yukarıda bilgileri verilen taşınmazların bulunduğu yere 03/03/2023 tarihinde bilirkişi heyetiyle birlikte gidilmiş ve 13/03/2023 tarihinde ilgili bilirkişi Müdürlüğümüz dosyasına sunulmuştur.

Kıymet takdiri yapılan İzmir Karabağlar İlçesi 41291 Ada 2 Parsel sayılı taşınmaza 262.000,00 TL ve İzmir Karabağlar İlçesi 41290 Ada 7 Parsel sayılı taşınmaza 312.000,00 TL takdir edilmiştir. 21/02/2024