T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 19.05.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/106 TLMT.TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/106 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İl, Fatih İlçe, Sinanağa Mahalle, Dersvekili Mevkii, 2434 Ada, 15 Parsel, 60/300 Arsa Payı/Payda, 98,30 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Bodrum Zemin Üç Normal Bir Çekme Bir Depo ve Beş Daireli Kargir Apartman, 2.Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Daire Olan Taşınmazın Borçluya Ait 3/8 Hissesi. Adresi : Zeyrek Mahallesi, Dersvekili Sokak, No:10, D:4 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti : 450.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati: 29/07/2024 - 14:50

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2024 - 14:50

30/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.