T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 19.05.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/1166 TLMT.TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1166 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Merkez Mahalle, Yahya Kemal Mevkii, 6525 Ada No, 8 Parsel No, 254,00 m² Yüz Ölçümü, Arsa Nitelikli Taşınmazın Borçluya Ait 135/2032 Hissesi. Adresi : Yahya Kemal Mahallesi, Aksu Sokak No: 39 Aksu Apartmanı Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti : 1.447.994,59 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 15:00

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2024 - 15:00

30/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.