T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 19.05.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/1186 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1186 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Bayrampaşa İlçe, Sağmalcılar Mahalle, Köyiçi Mevkii, 1080 Parsel No , 47,50 m² Yüz Ölçümü, Kargir Ev Nitelikli Taşınmazın Borçluya Ait 1/3 Hissesi Adresi :Orta Mahallesi, Harman Sokak, No:3 Bayrampaşa/İstanbul Bayrampaşa / İSTANBUL

Kıymeti : 2.655.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 14:50

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2024 - 14:50

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Bayrampaşa İlçe, Sağmalcılar Mahalle, Yeni Açılan Yol Mevkii, 21341 Parsel No , 123,00 m² Yüz Ölçümü, Arsa Nitelikli Taşınmazın Borçluya Ait 1/10 Hissesi Adresi : İsmetpaşa Mah, Bedir Sokak, Deniz Apartamın, Dış K.No: 17 Bayrampaşa / İSTANBUL

Kıymeti : 1.953.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2024 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 14:20

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2024 - 14:20

10/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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