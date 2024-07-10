T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 10.07.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/1145 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1145 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Mecidiyeköy Mahalle, 9013 Ada No , 6 Parsel No , 17/100 Arsa Payı /Payda, 107,75 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. 5 Katlı Betonarme Bina ve Arsası, 1. Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Konut Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi : Hürriyet Mahallesi, İbrahim Sokak No:2, 1.Kat 4 BB Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti: 3.800.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/09/2024 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati: 12/09/2024 - 14:00

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/10/2024 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati: 10/10/2024 - 14:00

02/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.