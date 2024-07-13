T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 13.07.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/1003 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1003 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı: İSTANBUL İl , ŞİŞLİ İlçe , MECİDİYEKÖY Mahalle/Mevki , 9062 Ada No , 26 Parsel No , 257/6320 Arsa Payı , 147,35 Yüz Ölçümü , Mesken Nitelikli 1.Bodrum kat-5 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.

Adresi : Kuştepe Mahallesi, Zevtinlik Sokak,No:12 Daire:5 Şişli / İSTANBUL

Kıymeti : 1.200.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır. Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır. 10/10/2018 tarihli yönetim planı bulunmakta olup diğer bilgiler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/08/2024 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati: 26/08/2024 - 14:40

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/09/2024 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati: 26/09/2024 - 14:40

10/07/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.