T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 19.10.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/50 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/50 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İl, Şişli İlçe, Meşrutiyet Mahalle/mevki, 9911 Ada No, 11 Parsel No, 3/323 Arsa Payı, 323,00 Yüz Ölçümü Bağımsız Bölüm Niteliği Arsa Olan Taşınmazın 3/323 Hissesi.

Adresi: Meşrutiyet Mah. Celal Atik Sk. No:15Şişli / İSTANBUL

Kıymeti: 320.331,95 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/01/2025 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati: 16/01/2025 - 11:00

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/02/2025 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati: 13/02/2025 - 11:00

17/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.