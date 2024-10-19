T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 19.10.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/454 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/454 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İli, Fatih İlçesi, İbrahim Çavuş Mahallesi, 1472 ada 47 parselde kayıtlı, 14/300 arsa pay/payda, 616,00 m2 yüzölçümlü, A Blok 1. bodrum kat (2) bağımsız bölüm nolu "daire" nitelikli taşınmazın tamamıdır. Adresi: Şehremini Mahallesi, Mimar Kasım Caddesi No: 65 Eren Apartmanı K: Bodrum D: 2 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti: 1.200.000,00 TL KDV Oranı: %1

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 23/12/2024 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati: 30/12/2024 - 14:10

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 16/01/2025 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati: 23/01/2025 - 14:10

16/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.