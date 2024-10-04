T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 04.10.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2023/806 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/806 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İl, Fatih İlçe, Veledi Karabaş Mah, 1411 Ada, 2 Parsel, 664,00 m² Yüzölçüm, Bahçeli Kargir Ev Nitelikli Taşınmazın Borçluya Ait 4/5 Hissesi. Adresi : Mevlanakapı Mahallesi, Silivrikapı Caddesi, No:102Fatih / İSTANBUL

Kıymeti : 28.769.600,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 14:50

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2024 - 14:50

01/10/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.