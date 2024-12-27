T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 27.12.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/203 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/203 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl , EYÜP SULTAN İlçe , ÜÇŞEHİTLER Mahalle/Mevki , 219 Ada No , 16 Parsel No , 132 Yüz Ölçümlü Bahçeli Ahşap Ev nitelikli taşınmazın 1/4 hissesi niteliğindedir. Adresi: İslambey Mah. Büyük Fıstıklı Sok. No 2-4-6 Eyüp / İSTANBUL

Kıymeti: 3.001.375,00 TL

KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2025 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2025 - 13:50

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 13:50

18/12/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.