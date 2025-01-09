T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN
2024/631 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/631 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri :İstanbul İl , Eyüp Sultan İlçe , Ramicuma Mahalle , Eyüp Caddesi Mevkii, 215 Ada No, 2 Parsel No, 49/420 Arsa Payı, 230,00 m2 Yüz Ölçümü , Zemin Kat 3 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği Bahçeli, 5 Katlı Betonarme Apartman, Bağımsız Bölüm Niteliği Daire Olan Taşınmazın Borçluya Ait 1/7 Hissesidir.
Adresi : Ramicuma Mahallesi, Eyüp Yolu Sokak No:50/1 Eyüp / İSTANBUL
Kıymeti : 600.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 10:15
Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 10:15
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 10:15
Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 10:15
06/01/2025 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.