T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 09.01.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2024/631 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/631 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri :İstanbul İl , Eyüp Sultan İlçe , Ramicuma Mahalle , Eyüp Caddesi Mevkii, 215 Ada No, 2 Parsel No, 49/420 Arsa Payı, 230,00 m2 Yüz Ölçümü , Zemin Kat 3 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği Bahçeli, 5 Katlı Betonarme Apartman, Bağımsız Bölüm Niteliği Daire Olan Taşınmazın Borçluya Ait 1/7 Hissesidir.

Adresi : Ramicuma Mahallesi, Eyüp Yolu Sokak No:50/1 Eyüp / İSTANBUL

Kıymeti : 600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 10:15

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 10:15

06/01/2025 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.