T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/540 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/540 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İl , Beşiktaş İlçe , Dikilitaş Mahalle/mevki , 1557 Ada No , 66 Parsel No , 16/1600 Arsa Payı , 3.292 Yüz Ölçümü , Ana Taşınmaz Niteliği Altında Beş Mağazası Olan Onüç Katlı Sekseniki Daireli Kargir Apartman Olan 2.blok 7.kat 35 Nolu Mesken Nitelikli Bağımsız Bölümün Tamamı.
Adresi : Gayrettepe Mah.Yıldız Posta Cad. No:8 Bağımsız Bölüm No:35Beşiktaş / İSTANBUL
Kıymeti : 16.500.000,00 TL(1/1 hissesi)
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 12:00
Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 12:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2025 - 12:00
Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2025 - 12:00
17/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.