T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 23.01.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/540 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/540 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İl , Beşiktaş İlçe , Dikilitaş Mahalle/mevki , 1557 Ada No , 66 Parsel No , 16/1600 Arsa Payı , 3.292 Yüz Ölçümü , Ana Taşınmaz Niteliği Altında Beş Mağazası Olan Onüç Katlı Sekseniki Daireli Kargir Apartman Olan 2.blok 7.kat 35 Nolu Mesken Nitelikli Bağımsız Bölümün Tamamı.

Adresi : Gayrettepe Mah.Yıldız Posta Cad. No:8 Bağımsız Bölüm No:35Beşiktaş / İSTANBUL

Kıymeti : 16.500.000,00 TL(1/1 hissesi)

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 12:00

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2025 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2025 - 12:00

17/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.