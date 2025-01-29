T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 29.01.2025 - 00:34

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/910 TLMT.





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/910 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 No'lu Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İl , Fatih İlçe , Kürkçü Başı Mahalle/mevki , 843 Ada No , 39 Parsel No , 8.591 m2 Yüz Ölçümü, Bağımsız Bölüm Niteliği Kulübesi olan bostan yazıhane olan taşınmazın borçluya ait 172/1000 hissesi

Adresi : Aksaray (Tapuda: Kürkçü Başı) Mahallesi, Küçük Langa Caddesi No:79 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti : 206.871.280,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 11:00 Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/04/2025 - 11:00 Bitiş Tarih ve Saati : 02/05/2025 - 11:00

2 No'lu Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İl , Fatih İlçe , Çakırağa Mahalle/mevki , 845 Ada No , 68 Parsel No , 5.169 m2 Yüz Ölçümü, Bağımsız Bölüm Niteliği Arsa olan taşınmazın borçluya ait 172/1000 hissesi

Adresi : Aksaray (Tapuda: Kürkçü Başı) Mahallesi, Küçük Langa Caddesi No:73 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti : 125.119.680,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 13:45 Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2025 - 13:45 Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 13:45

3 No'lu Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İl , Fatih İlçe , Kürkçü Başı Mahalle/mevki , 843 Ada No , 2 Parsel No , 3.784 m2 Yüz Ölçümü, Bağımsız Bölüm Niteliği Bostan olan taşınmazın borçluya ait 172/1000 hissesi

Adresi : Aksaray (Tapuda: Kürkçü Başı) Mahallesi, Küçük Langa Caddesi No:79 Olan Taşınmaz İçerisinden Geçilmektedir. Fatih / İSTANBUL

Kıymeti : 65.084.800,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 12:15 Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 12:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2025 - 12:15 Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 12:15

4 No'lu Taşınmazın Özelllikleri: İstanbul İl , Fatih İlçe , Kürkçü Başı Mahalle/Mevki , 843 Ada No , 17 Parsel No , 2.608 m2 Yüz Ölçümü, Bağımsız Bölüm Niteliği Bostan olan taşınmazın borçluya ait 172/1000 hissesi

Adresi : Aksaray (Tapuda: Kürkçü Başı) Mahallesi, Küçük Langa Caddesi No:79 Olan Taşınmazın İçerisinden Geçilmektedir. Fatih / İSTANBUL

Kıymeti : 44.857.600,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2025 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2025 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 14:30

5 No'lu Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İl , Fatih İlçe , Kürkçü Başı Mahalle/mevki , 843 Ada No , 3 Parsel No , 1.016 m2 Yüz Ölçümü, Bağımsız Bölüm Niteliği Arsa olan taşınmazın borçluya ait 172/1000 hissesi

Adresi : Aksaray (Tapuda: Kürkçü Başı) Mahallesi, Küçük Langa Caddesi No:79 Olan Taşınmaz İçerisinden Geçilmektedir. Fatih / İSTANBUL

Kıymeti : 17.475.200,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2025 - 13:50 Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2025 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 13:50 Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 13:50

6 No'lu Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İl , Fatih İlçe , Kürkçü Başı Mahalle/mevki , 843 Ada No , 46 Parsel No , 463,50 m2 Yüz Ölçümü, Bağımsız Bölüm Niteliği Arsa olan taşınmazın borçluya ait 172/1000 hissesi

Adresi : Aksaray (Tapuda: Kürkçü Başı) Mahallesi, Küçük Langa Caddesi Ve Bostan Aralığı Sokak'a Cepheli Fatih / İSTANBUL

Kıymeti : 15.944.400,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2025 - 13:51 Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 13:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 13:51 Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2025 - 13:51

22/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

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