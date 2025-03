T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 15.03.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2021/1288 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1288 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl , FATİH İlçe , TAHTA MİNARE Mahalle/Mevki , 2306 Ada No, 105 Parsel No,69 Yüz Ölçümlü İki Kargir Ev nitelikli taşınmazın tamamı niteliğindedir. Adresi: Balat Mahallesi Mürselpaşa Caddesi No: 123 Ve No: 125 Fatih/İSTANBUL

Kıymeti: 25.000.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/05/2025 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 26/05/2025 - 13:50

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2025 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2025 - 13:50

06/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.