T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 27.03.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/954 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/954 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İstanbul ili, Kâğıthane ilçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 8996 ada 2 parsel (182,30 m2 yüzölçümlü) sayısı ile kayıtlı kat irtifaklı ana taşınmazda, Zemin Katta 15/180 arsa paylı 6 b. bölüm numaralı Konut nitelikli taşınmazın tamamıdır. Adres: Hürriyet Mahallesi, Marmara Sokak, No:12, Güzey Apartmanı, Zemin Kat, Daire: 6Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti: 4.000.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 10:11

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/06/2025 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 20/06/2025 - 10:11

21/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.