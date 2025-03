T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 28.03.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/269 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/269 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Uskumruköy Mahallesi, Arıköy Susam Sokağa cepheli, tapunun 581 parsel numarasında kayıtlı, Arıköy Susam Sokaktan, C Blok 2 kapı numarası almakta olan Arıköy Villaları dahilinde, tapunun 10.170,60 m² miktarlı, Kat mülkiyeti tesisli, Yirmiiki Adet Bahçeli Kargir Villa ve Arsası vasıflı ana taşınmazda kain, 457/10171 arsa paylı, C Blok, (2) bağımsız bölüm nolu Meskenin tamamı niteliğindedir. Adres: Uskumruköy Mahallesi, Arıköy Susam Sokak, Arıköy Villaları, C Blok D:2 Sarıyer / İSTANBUL İstanbul 5.Aile Mahkemesinin 27.11.2024 tarih ve 2022/500 Esas sayılı yazıları ile taşınmazın üzerindeki ihtiyati tedbir kararının açıkça cebri icrayı kapsadığına dair mahkemece verilmiş bir tedbir kararının bulunmadığı bildirilmiştir.

Kıymeti: 32.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Aile konutu şerhi vardır. (30/03/2022 T.- 6400 Y.), Uskumruköy,702 Parselin,628 Parseldeki Kat İrtifaklı (1) İla (30) Sıra Nolu Bağımsız Bölümlerin,629 Parseldeki Kat İrtifaklı (1)ila (25) Sıra Nolu Bağımsız Bölümlerin Tamamları, Bu Parselin Ortak Alanıdır. (10/01/2009 T.- 12853 Y.), Bu gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir. ( 26/01/2012 T. Ve 691 Y.), Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı beyanı vardır. ( 13/02/2023 T. Ve 3513 Y.)

Artırma Bilgileri

1 .Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/05/2025 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati: 12/05/2025 - 13:41

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/05/2025 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati: 04/06/2025 - 13:41

07/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.