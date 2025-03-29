T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/657 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/657 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İl , Kağıthane İlçe , Merkez Mahalle/mevki , 6666 Ada No , 3 Parsel No , 1100/115000 Arsa Payı , 6.511,25 m2 Yüz Ölçümü , A Blok 7. Kat 100 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği Arsa, Bağımsız Bölüm Niteliği Çatı Arası Piyesli Daire olan taşınmazın tamamı
Adresi: Yahya Kemal Mahallesi, Güzeldere Caddesi, Vera Recidence No:6-8 A Blok 8. Kat Daire:102 Kağıthane / İSTANBUL
Kıymeti: 12.100.000,00 TL
KDV Oranı: %20
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : 695,25 m2 lik kısımda Kağıthane Belediyesi ve İSKİ lehine 25 yıl süreli bila bedelli
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/05/2025 - 10:50
Bitiş Tarih ve Saati: 29/05/2025 - 10:50
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/06/2025 - 10:50
Bitiş Tarih ve Saati: 26/06/2025 - 10:50
26/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.