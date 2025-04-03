T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 03.04.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/684 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/684 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Dikilitaş Mahallesi, 471 ada 4 parsel (1.923,00 m2 yüzölçümlü) sayısı ile kayıtlı "On Katlı Bir Dükkan Bir Sinema Bir Teşhir Galerisi Yirmi Sekiz Meskenli Üç Blok Kargir Apartman" nitelikli ana taşınmaz, B Blok, 6.Katta 348/11544arsa paylı 14 b.bölüm numaralı Mesken nitelikli taşınmazın 1/32 hissesidir. Adres: Gayrettepe Mahallesi, Rüştübey Çıkmazı Sokak, No: 14 Özdereci Apartmanı, 6.Kat, Daire: 14Beşiktaş / İSTANBUL

Kıymeti: 250.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 10:16

Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 10:16

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/06/2025 - 10:16

Bitiş Tarih ve Saati : 20/06/2025 - 10:16

28/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.