T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 17.04.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/3415 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3415 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İl, Sarıyer İlçe, Zekeriyaköy Mah, Yerliköy Çiftliği Mevkii, 1432 Parsel, 422/22367 Arsa Payı/Payda, 22.367,00 m² Ana Taş, Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Arsa, B Blok 14 Nolu Bağ Bölüm Nit. Dubleks Mesken Olan Taş. Tamamı. Adresi: Zekeriyaköy Mah. İsmail Cem Cad. Beyaz Zambak Sok. All Green Village Sitesi B Blok 14 Bb Sarıyer / İSTANBUL

Kıymeti: 23.000.000,00 TL KDV Oranı: KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca İstisna

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/07/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati: 10/07/2025 - 15:00

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/08/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati: 11/08/2025 - 15:00

15/04/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.