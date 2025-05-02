T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 02.05.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/569 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/569 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İli, Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, 10619 ada, 3 parsel sayılı, 20.213,72 m2 alanlı, 'ARSA nitelikli ana taşınmazın 103709/240000 Hissesidir.

Adres: Merkez Mahallesi (Kaptanpaşa Mah.), Darülaceze Caddesi, 10619 Ada, 3 Parsel Şişli / İSTANBUL

Kıymeti: 3.493.907.812,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler:

Şişli 4.Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/05/2009 Tarih 2008/972 E. Sayılı mahkeme müzekkeresi yazısı ile İzale-i Şuyu davası açılmıştır beyanı vardır.(01/06/2009 Tarih- 9410 Yevmiye)

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü- 13/01/2017 Tarih, 20852321-640-E-1399 sayılı yazısı ve eki İstanbul 8. İdare Mah. 19/10/2016 Tarih, E. 2015/1534 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması kararı vardır (30/01/2017 Tarih-1690 Yevmiye)

Şişli Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün 28/07/2017 Tarih 35186 sayılı yazısına ekli İstanbul 11. Daire Mah. 2015/1047E, 2017/1248 Karar sayılı iptal kararı ve ekleri mevcut olup yapılacak işlemlerde bu parsel yönelik yapılacak işlemlerde iş bu kararlar doğrultusunda işlem yapılacağı bildirilmiştir beyanı vardır. ( 01/08/2017 Tarih-13097 Yevmiye)

Şişli Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Riskli Yapı Birimi nin 11.7.2018 tarih, 286-205-25907 sayılı yazılarına ekli İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi'nin 2018/346Esas-2018/1129Karar sayılı, aynı mahkemenin 2017/2070Esas-2018/1130Karar sayılı, aynı mahkemenin 2018/364Esas-2018/1131Karar sayılı Mahkeme kararları mevcuttur beyanı vardır.

Şişli Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünün 30/11/2021 tarih ve 16378 sayılı yazısı "3194 sayılı imar kanunun 18. Md. İstinaden İmar uygulamasına alınmıştır beyanı vardır. Tarih:30/11/2021 Sayı:16378 (02/12/2021 Tarih - 30779 Yevmiye)

V***k E***e Ca***k'ün Adres Değişikliği Dilekçesi K.paşa 3188 Dosyadadır 07/05/2003 sayı: 996 beyanı vardır.

V***k E***e Ca***k'ün Hisselerinde T***ı İ***t T***t S***i Ve T***t A.Ş. lehine Satış Vaadi şerhi vardır.(09/06/2006 Tarih - 5642 Yevmiye)

Y***r B***i, H***e Öğ***ü, ***n İ***r, H***n K***e, Z***r K***, ***k E***e, C***n Ö***k, Ş***r K***, M***a B***i Hisselerinde TT***ı İ***t T***t S***i Ve T***t A.Ş. lehine Satış Vaadi şerhi vardır. (21/09/2006 Tarih - 9750 Yevmiye)

V***k E***e Ca***k'ün Hissesi Üzerindeki Satış Vaadi Şerhinin Terkininin Önlenmesi yönünde İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi Talebi İle Şişli 2.Asliye Hukuk Mahkemes'nin 20/04/2011 Tarih 2011/310 E. Sayılı dosyasından dava açılmıştır beyanı vardır. (20/04/2011Tarih - 6695 Yevmiye)

Satış vaadi şerhinin terkininin önlenmesi bakımından kesinleşmiş mahkeme kararı beyanı vardır. İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi (24/03/2014 Tarih- 5610 Yevmiye)

İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesi21/02/2025 tarih ve2020/249(Yeni 2023/738)E. dosyası taşınmazın üzerindeki tedbir kararı cebri icra ile satışa engel olmadığı yönünde 21/02/2025 Tarihli yazısı vardır.

İstanbul 2.Aile Hukuk Mahkemesi'nin 2020/341 E. dosyası taşınmazın üzerindeki tedbir kararı cebri icra ile satışa engel olmadığı yönünde02/01/2025 Tarihli yazısı vardır.

İstanbul 15.Sulh Hukuk Mahkemesi23/12/2024 tarih ve2018/22 Ort. Gid. Satış dosyasından 23/12/2022 tarihinde işlemsizlik sebebiyle esas dosyasına iade edilmiş olup, mahkeme şerhinin satışa engel olmadığı yönünde yazısı vardır.

İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2011/310 E. Sayılı dosyası taşınmazın üzerindeki beyanı cebri icra ile satışa engel olmadığı yönünde 13/12/2024 Tarihli yazısı vardır.

Taşınmazın tapu kaydındaki beyanlar ile birlikte tescil işlemleri yapılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/06/2025 - 10:26

Bitiş Tarih ve Saati: 17/06/2025 - 10:26

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/07/2025 - 10:26

Bitiş Tarih ve Saati: 14/07/2025 - 10:26

16/04/2025(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.