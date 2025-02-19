T.C. İSTANBUL (KAPATILAN) 73. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 19.02.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 73. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: 25061274-2024/161-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 02.12.2024 tarih 2024/161 Esas 2024/82 karar sayılı ilamı ile; Tajmohammead ve Bıbı Zolıkha 'dan olma 08/03/1999 İRAN D.lu Saeıd DAVAJI 'nın 5607 Sayılı Kanunu Muhalefet suçundan 6.000 TL ve 20 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve yapılan tüm aramalara rağmen karar sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle,

ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilanen tebliğ edilmiş sayılacağı;

ilanen tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde, mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer nöbetçi asliye ceza mahkemesine vereceği bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunması yolu ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yoluna başvurabileceği, süresinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleştirileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 14.02.2025