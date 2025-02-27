T.C. İSTANBUL (KAPATILAN) 73. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 27.02.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 73. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: 25061274-2024/34-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 13.01.2025 tarih 2024/34 Esas 2025/2 karar sayılı ilamı ile; Mahmut ve Fatma 'dan olma 1996 SURİYE D.lu Tamil TALİP 'in 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dava zaman aşımı süresi dolduğundan düşürülmesine karar verildiği ve yapılan tüm aramalara rağmen karar sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle,

ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilanen tebliğ edilmiş sayılacağı;

ilanen tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde, mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer nöbetçi asliye ceza mahkemesine vereceği bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunması yolu ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yoluna başvurabileceği, süresinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleştirileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 25.02.2025