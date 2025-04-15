T.C. İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Yayınlanma: 15.04.2025 - 00:01

MUHTELİF PASTA VE KEK ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MUHTELİF PASTA ve KEK ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2025/519634

1-İdarenin:

a) Adı: İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

b) Adresi: BEDRETTİN MAH. EVLİYA ÇELEBİ CAD. NO: 63/A 34440 KASIMPAŞA BEYOĞLU/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 2123138000 - 2122565799

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu mal alımın:

a) Adı: MUHTELİF PASTA ve KEK ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı: 11 Kalemde Toplam 117.780 adet Pasta ve Kek alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Büfe Merkez Depo (İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. / Haliç Tersanesi-İSTANBUL) İdare Teslim Yeri Değişikliği olması durumunda yükleniciye bildirme hakkına sahiptir.

ç) Süresi/teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip İdare tarafından verilecek olan sevkiyat planına göre 6 ay içerisinde peyderpey teslimat yapılacaktır. İdare sevkiyat planında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sevkiyat planında değişiklik yapılması halinde idare yapılan bu değişikliği 3 (üç) gün içinde yükleniciye bildirecektir. Yüklenici sevkiyat planında belli olan siparişleri hafta içi 08:00-17:00 saatleri arasında teslim edecektir. Her bir teslimatta teslim edilecek olan ürünler idare ile mutabık kalınan ve ilk teslimi yapılan ürünler ile aynı ürün olacaktır. Teknik Şartnameye uygun olmayan malzeme teslim edilmesi halinde YÜKLENİCİ belirtilen malzemeleri Teknik Şartnameye uygun olarak 3 (üç) iş günü içerisinde değiştirecektir.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşme imzalanmasına müteakip ilk iş günü işe başlanacaktır.

3- İhalenin:

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 06.05.2025 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlük Toplantı Salonu - Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 63/A Kasımpaşa- Beyoğlu/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası)/Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi

İmalat Yeterlik Belgesi

İmalatçı Belgesi

Kapasite Raporu

Sanayi Sicil Belgesi

Yerli Malı Belgesi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38. maddesine göre açıklama istenecektir.