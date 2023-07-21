T.C. İSTANBUL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 21 Temmuz 2023

Örnek No: 55*

2022/257 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/257 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hacı Evhattin Mahallesi, 1079 Ada, 154 parsel, bodrum Kat 1 numaralı bağımsız bölümde kayıtlı bulunan taşınmaz Adresi: Hacıevhattin Mahallesi Zemberek Sok No.13 /4Fatih / İSTANBUL Yüzölçümü : 0,00 m² ( 50 m² kullanım alanlı) Kıymeti : 700.000,00 TL KDV Oranı: %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/09/2023 - 11:55 Bitiş Tarih ve Saati: 12/09/2023 - 11:55

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/10/2023 - 11:55 Bitiş Tarih ve Saati: 12/10/2023 - 11:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.