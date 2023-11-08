T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ

Yayınlanma: 08 Kasım 2023

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

KALKER, DOLGU VE TAŞTOZU MALZEMENİN SATIŞI İHALE İLANI

1- İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Büyükbakkalköy Mahallesi hudutları dahilinde bulunan 16952/1, 16955/1, 16956/1, 16958/10, 16958/13, 16958/14, 16958/16, 16958/17 ve 16958/18 sayılı parsellerde, temsili Y:684466-X:4537573 koordinatı ve çevresinde bulunan alanda 8.172 m³ taş tozu niteliğindeki ince malzeme ile temsili Y:684466-X: 4537448 koordinatı ve çevresinde bulunan alanda 448.093 m³’ü kalker, 448.093 m³’ü dolgu malzemesi olmak üzere 896.186 m3 malzeme ihale ile satılacaktır.

2- İhale Şartname ve Ekleri; Vatan Cad. Valilik Ek Hizmet Binası, No.64, Fatih/İstanbul adresinde, İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, Ruhsat ve Doğal Kaynaklar Biriminden (Kat:4) ücretsiz şekilde alınabilir ve mesai saatleri içinde yine aynı adreste görülebilir. Ayrıca http://www.istanbul.gov.tr/yikob web adresinden de görülebilir.

3- İhale Yeri: Vatan Cad. Valilik Ek Hizmet Binası, No.64, Fatih/İstanbul adresinde Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, 4. Kat Toplantı Salonu

Tarih ve Saati: 20/11/2023 saat 11:00’ da,

Usulü: Açık Teklif Usulü (2886 sayılı Kanun 45 inci ve devamı mad.)

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a) Tahmin Edilen Bedel: 3.221.250,00-TL+KDV

b) Geçici Teminat Miktarı: 96.637,50-TL

5- İhaleye katılmak isteyen tüm istekliler;

1) Şartnamede belirtildiği şekli ile İhale Geçici teminatı,

2) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi,

3) Posta yoluyla yapılacak tekliflerde İdarece hazırlanan ihale teklif formu (Şartname Eki),

4) Islak imzalı; posta adresi, varsa elektronik posta adresi (KEP,UETS), telefon numarası, e-mail beyanı,

5) Vekaleten katılacakların; ihaleye katılmaya yetkili olduğuna ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi, noter tasdikli imza sirküleri,

6) 2886 sayılı yasa uyarınca ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütnameye ek olarak,

Gerçek Kişi ise;

1) TC Kimlik Fotokopisi, Noter tasdikli imza sirküleri, Yasal ikametgah belgesi,

2) Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odasında kayıtlı olduğunu gösteren belge,

Tüzel Kişi ise;

1) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Ticaret İl Müdürlüğü) alınmış sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

2) Güncel Yönetim Kurulunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve son Ticaret Sicil Gazetesi,

3) Yönetim Kurulu İmza Sirküleri,

4) Tüzel kişiyi temsile (teklif vermeye) yetkili olduğuna dair belge ve temsilci noter tasdikli imza sirküleri,

Ortak Girişim ise; Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.(her bir ortağın kendisine ait belgeler)

İle ihaleye başvurabilir.

6- Posta yoluyla yapılacak teklifler; yukarıda belirtilen adreste Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü-Ruhsat ve Doğal Kaynaklar Birimi İhale Komisyonuna (Kat:4), 20/11/2023 Pazartesi günü, saat 11:00’ a kadar ulaşmış olması gerekmektedir.

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