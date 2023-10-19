T.C. İZMİR 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 19 Ekim 2023

DOSYA NO: 2021/719 Esas

KARAR NO: 2023/195

Kasten Yaralama, Silahla Tehdit ve Hakaret suçlarından sanık ENİS MERİÇ hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda mahkememizin 23/03/2023 tarih ve 2021/719 esas, 2023/195 karar sayılı kararı ile sanığın üzerine atılı kasten yaralama ve silahla tehdit suçlarından mahkumiyetine, hakaret suçundan ise düşme kararı verildiği,

Salim ve Cennet oğlu 09/03/1986 Eflani doğumlu sanık ENİS MERİÇ'in tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilemediği ve gerekçeli kararın tebliğinin sağlanamadığı anlaşılmakla;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 30. maddesi gereğince mahkememiz gıyabi hükmünün (gerekçeli kararın)RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Tebliğin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 7 günlük istinaf/itiraz süresi içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya Zabıt Katibine beyanda bulunması halinde dosyanın İstinaf incelemesi için ilgili Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesine, itiraz incelemesi için İzmir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderileceği hususu tebliğ ve İLAN OLUNUR. 17.10.2023